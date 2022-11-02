Российские бомбардировщики наносили удары по военным объектам Украины ракетами Х-32

Россия наносит высокоточные удары по украинским военным объектам "убийцами авианосцев" Х-32. Фото: REUTERS

В ходе специальной военной операции для высокоточных ударов по военным объектам Украины российские вооруженные силы использовали ракеты Х-32. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», - рассказал собеседник агентству.

Ракеты Х-32 называют «убийцами авианосцев». Основное их назначение – уничтожение надводных кораблей. Тем не менее эта ракета с одинаковой эффективностью может поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели.

Сообщается, что ни одна из ракет Х-32 не была перехвачена системами украинской ПВО.

Ранее врио губернатора ДНР Пушилин рассказал о продвижении российских войск по линии соприкосновения в ДНР.

Тем временем глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины. ВС России принимают исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, отметил министр.

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