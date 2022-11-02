Командование ВС США заявило, что пуск ракет КНДР не угрожает безопасности союзников

США не видит угрозы союзникам в пусках ракет со стороны КНДР Фото: REUTERS

Пуск баллистических ракет КНДР не представляет угрозы для безопасности Соединенных Штатов и их союзников, но это "безрассудный" шаг. Соответствующее заявление сделало Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ВС) в среду, 2 ноября 2022 года.

"Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР", - подчеркнули в командовании.

Как писал сайт KP.RU, Военно-воздушные силы Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов государства, такая мера стала ответом на аналогичные действия Северной Кореи.

Напомним, министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением на фоне совместных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, в котором обвинило Вашингтон в подготовке к ядерной войне на Корейском полуострове.