В Кремле нет данных о возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не располагает сведениями о возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение американских журналистов о якобы "неизбежной атаке".

"Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией, и не знаем, откуда взялись эти домыслы", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям в королевстве.

Источник утверждает, что Иран якобы планирует совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане.

Напомним, Вашингтон встревожен "углублением альянса" России и Ирана. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Гавито назвала свидетельством этого процесса "поставки иранских беспилотных летательных аппаратов", якобы применявшихся Россией для ударов по объектам инфраструктуры на Украине.