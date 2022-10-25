Власти США заявили об обеспокоенности «углублением альянса» России и Ирана

В США заявили об обеспокоенности сближением России и Ирана. Фото: REUTERS

Вашингтон встревожен «углублением альянса» России и Ирана. Об этом заявила во вторник 25 октября заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Гавито назвала свидетельством этого процесса «поставки иранских беспилотных летательных аппаратов», якобы применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине, пишет ТАСС.

«Мы не бросим Ближний Восток, оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», - сказала Гавито, уточнив, что администрация США стремится к деэскалации с Ираном.

Напомним, в июле 2022 года в Белом доме заявили, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников и обучать российские силы применению этих аппаратов.

Позднее Иран в СБ ООН заявил, что не поставлял России беспилотники для использования в украинском конфликте. Постпред Ирана при ООН назвал обвинения в передаче России беспилотников для использования в конфликте безосновательными.

В то же время зампостпреда России при ООН Полянский назвал заявления о поставках Ираном беспилотников в Россию дезинформацией и поводом для давления. Полянский отметил, что Запад таким образом отвлекает внимание от своей вовлеченности в конфликт.