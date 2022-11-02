Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль после прекращения уголовного дела в отношении него

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау после прекращения в отношении него уголовного дела о мошенничестве на сумму около 41 млн рублей уехал в Израиль. Об этом заявили в правоохранительных органах в среду, 2 ноября.

«Мау уехал в Израиль. С какой целью - пока неясно», - приводит ТАСС заявление, сделанное в правоохранительных органах.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Мау, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве, по решению суда, должен был находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до 7 августа 2022 года, но позже срок ареста продлили арест до 7 ноября текущего года, однако следователь смягчил меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде.