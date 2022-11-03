«Ждут помощи от человека»: Дрессировщик Запашный рассказал о поисках выброшенных из дельфинария в Севастополе дельфинов

Эдгар Запашный рассказал, что поиски выброшенных в Севастополе дельфинов начнутся с первыми лучами солнца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дельфины, которых выбросили в черте города из дельфинария в Севастополе, ждут помощи от людей. Об этом написал в своем Telegram-канале дрессировщик Эдгар Запашный, комментируя ситуацию с выброшенными животными.

«Это дрессированные дельфины и они не уходят в море. В данный момент они испытывают стресс и ждут помощи от человека», - заявил Запашный.

По словам дрессировщика, в бухте, куда выбросили дельфинов, находятся сотрудники «Дельфинария в Арт-бухте», которые пытаются помочь оказавшимся в беде животным.

«Основная проблема заключается в том,что это место никак не освещено и найти животных сейчас достаточно проблематично(они поменяли свою локацию)», - сказал Запашный, добавив, что поиски животных возобновятся с первыми лучами солнца.

Эдгар Запашный озвучил имя владельца дельфинов, который решил избавиться от них таким жестоким образом. По словам дрессировщика, это Владимир Витальевич К.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев назвал ситуацию с выброшенными дельфинами вопиющей, а владельца, который решил таким образом избавиться от не привыкших к жизни в дикой природе животных, «монстром».