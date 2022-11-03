Китайский дипломат заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать

Китай заявил, что Совбезу ООН не следовало блокировать российский проект резолюции о расследовании военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности США и Киева на Украине не следовало блокировать в Совбезе ООН. Об этом заявил на заседании Совета безопасности заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно информировала Совбез ООН о подозрениях в адрес США в проведении военно-биологической деятельности на Украине и заявил об обеспокоенности Китая в связи с этим.

Гэн Шуан подчеркнул, что запрос России на расследование был оправданным и легитимным и блокировать его не стоило.

«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов», - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании биологической деятельности США на Украине. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский после этого заявил, что Запад боится расследования военно-биологической деятельности на Украине.