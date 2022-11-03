Стремоусов сообщил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток наступления в Херсонской области, все они были отбиты. Об этом заявил в заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, украинские боевики не могут пройти мощную линию обороны

"Они не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти", - подчеркнул Стремоусов.

В целом, ситуацию в районе линии соприкосновения чиновник охарактеризовал как некритичную.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. Он подчеркнул, что с левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.

Напомним, днем ранее движение гражданских транспортных средств через Днепр было остановлено из-за завершения эвакуации жителей с правобережья Херсонской области. Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда.