В Мелитополе прогремела серия взрывов

Система ПВО сработала в Мелитополе Фото: REUTERS

В Мелитополе зафиксирована серия взрывов в четверг, 3 ноября 2022 года. Об этом сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

По его словам, были слышны 5-6 громких хлопков. Информацию подтвердили в городской администрации, уточнив, что работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Местные власти добавили, что населению ничего не угрожает и призвали сохранять спокойствие.

Как ранее писал сайт KP.RU, съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе по переправе в Херсоне 21 октября. В результате двое сотрудников средства массовой информации погибли.

В числе жертв удара украинских боевиков оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков. Он прибыл в Херсон для развития местного телевидения в начале октября. До этого он работал в таких средствах массовой информации, как Первый канал, Russia Today и "Москва 24".