Увеличение срока службы в армии России до двух лет обсудят в Совфеде

В Совфеде намерены обсудить с Минобороны РФ возможное увеличение срока службы в армии до двух лет Фото: Андрей МИРЕЙКО

Комитет Совета Федерации по обороне проведет консультации с Минобороны РФ и другими силовыми структурами по вопросу увеличения срочной службы в российской армии до двух лет. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Виктор Бондарев.

Сенатор заявил, что полностью поддерживает данную инициативу, так как в Вооруженные силы страны поступают новые системы, которые "за один год освоить их невозможно".

"Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву, - уточнил Бондарев. - Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано".

Напомним, 52% участников опроса KP.RU уверены, что срок службы в армии обязательно нужно увеличить. По их оценке, в текущей ситуации это необходимо. В частности, молодые люди должны иметь достаточно времени, чтобы не только физически окрепнуть и подготовиться, но и набраться достаточного количества знаний, научиться обращаться с техникой и оружием, набраться опыта, а за год это сделать сложно.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что срок службы в армии России стоит увеличить до двух лет, как это уже было ранее.

Сенатор напомнил, что ранее россияне служили по призыву два года. Это позволяло провести в учебке первые полгода, а по истечение первых 12 месяцев Вооруженные силы страны получали "готового бойца".