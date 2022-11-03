Песков заявил, что в Кремле нет позиции по увеличению срока службы в армии до двух лет

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле к данному моменту нет определенной позиции по инициативе увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 3 ноября 2022 года.

Официальный представитель Кремля добавил, что позиция будет зависеть от рекомендаций министерства обороны РФ.

Напомним, в России предложили вернуть двухлетний срок службы в армии. Это будет полезно, ведь новая техника требует более сложного подхода и более продолжительного обучения, считает сенатор Владимир Джабаров.

Как ранее писал сайт KP.RU, инициатива получила поддержку среди части сенаторов. Так, комитет Совета Федерации по обороне уже планирует провести консультации с Минобороны РФ и другими силовыми структурами.