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НовостиПолитика3 ноября 2022 10:05

Песков заявил, что в Кремле нет позиции по увеличению срока службы в армии до двух лет

Решение будет зависеть от рекомендаций Минобороны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле к данному моменту нет определенной позиции по инициативе увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 3 ноября 2022 года.

Официальный представитель Кремля добавил, что позиция будет зависеть от рекомендаций министерства обороны РФ.

Напомним, в России предложили вернуть двухлетний срок службы в армии. Это будет полезно, ведь новая техника требует более сложного подхода и более продолжительного обучения, считает сенатор Владимир Джабаров.

Как ранее писал сайт KP.RU, инициатива получила поддержку среди части сенаторов. Так, комитет Совета Федерации по обороне уже планирует провести консультации с Минобороны РФ и другими силовыми структурами.