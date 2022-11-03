Европа столкнулась с дизельным кризисом

Запасы дистоплива в Европе могут упасть до минимума за последнее десятилетие Фото: REUTERS

Евросоюз охвачен дизельным кризисом. Уже этой зимой запасы дизтоплива в Европе из-за эмбарго на российскую нефть могут опуститься до минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, что примерно половину запасов дизельного топлива Европа получала от России. С декабря 2022 года, когда должно вступить в силу нефтяное эмбарго, недостаток придется восполнять, в первую очередь, за счет поставок с Ближнего Востока.

А там все не так гладко, как утверждают некоторые европейские чиновники, которые под давлением Соединенных Штатов приняли антироссийские санкции. В частности, разница премии на дизтопливо составляет свыше 60 долларов за тонну.

Собственное производство не позволяет отказаться от импорта. Так, Франция сократила выпуск топлива из-за забастовок, а Германия потеряла доступ к сырой нефти из России по нефтепроводу "Дружба", который был одним из основных источников сырья.

К этому с февраля 2023 года прибавится запрет на транспортировку российских нефтепродуктов по морю.

Все эти факторы заставляют аналитиков склоняться к тому, что со временем кризис будет только нарастать.

Так, консалтинговая компания Wood Macke прогнозирует, что к февралю запасы дизеля в северо-западной Европе в феврале сократятся до 210,4 миллиона баррелей, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

С этим согласен глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol, которые предрекает Евросоюзу жесткий дефицит дизтоплива.

Эксперты также не исключают, что на фоне высокой разницы спроса и предложения цены взлетят, что грозит европейским государствам новыми протестами.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский историк Жиль Миаэли пришел к выводам, что антироссийские экономические санкции подавались как "главное оружие Запада", но в результате они дали обратный эффект и обернулись ущербом экономики западных стран.

По его оценке, потолок цен на нефть из России, который должен вступить в силу в декабре 2022 года, даст аналогичный эффект за счет роста стоимости энергоносителей и только усугубит ситуацию.

Напомним, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своем обращении к журналистам заявил, что Европу ожидает рецессия и, возможно, США также движется к ней. При этом он затруднился ответить на вопрос, насколько жесткой будет рецессия, отметив, что "это другой вопрос".