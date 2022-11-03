ВСУ попытались обстрелять ракетами морской порт Херсона Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку обстрелять морской порт Херсона, выпустив по нему четыре ракеты, рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

«С 14:55 до 15:05 подразделениями ПВО над судоремонтным заводом сбиты четыре ракеты, предположительно, «Ольха». Ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения», – сообщил он журналистам.

Напомним, ранее заместитель временно исполняющего главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли несколько попыток наступления регионе, все они были отбиты.

Как писал сайт KP.RU, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. С левого берега Днепра планируется вывезти до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.