Россия передала послу Британии доказательства причастности Лондона к атакам в Севастополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, рассказал российский посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром. У нас есть подробные факты, которые были переданы», – заявил дипломат в эфире телеканала Sky News.

По словам посла, в ближайшее время доказательства связи Великобритании с атаками на Черноморский флот будут опубликованы. Как отметил Келин, они должны послужить предупреждением, что Лондон глубоко вовлечен в конфликт между Россией и Украиной, а ситуация становится все опаснее.

Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.