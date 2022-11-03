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НовостиПолитика3 ноября 2022 18:17

Россия передала послу Британии доказательства причастности Лондона к атакам в Севастополе

В ближайшее время они будут опубликованы, сообщил российский посол
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия передала послу Британии доказательства причастности Лондона к атакам в Севастополе

Россия передала послу Британии доказательства причастности Лондона к атакам в Севастополе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, рассказал российский посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром. У нас есть подробные факты, которые были переданы», – заявил дипломат в эфире телеканала Sky News.

По словам посла, в ближайшее время доказательства связи Великобритании с атаками на Черноморский флот будут опубликованы. Как отметил Келин, они должны послужить предупреждением, что Лондон глубоко вовлечен в конфликт между Россией и Украиной, а ситуация становится все опаснее.

Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.