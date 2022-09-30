Эксперт рассказал о "завершающем смертельном ударе" для Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что Введение ценового потолка на российскую нефть может стать «смертельным ударом» для стран Запада.

«Администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — написал он в своей статье для журнала Forbes.

Специалист отметил, что во введении потолка цен на нефть нет практического смысла, а обеспечить его соблюдение невозможно.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

После этого ЕК заявила о намерении работать с государствами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что прекратить поставки нефти в те страны, которые согласятся установить предельные цены на российскую нефть — это правильное и ожидаемое решение.