Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию

Илон Маск возглавил топ влиятельных западных персон, поддерживающих Россию, по версии издания Business Insider . Фото: REUTERS

Обозреватель издания Business Insider Келси Вламис составил список влиятельных фигур Запада, которые поддерживают Россию. В топ сторонников Москвы вошли политики, бизнесмены и общественные деятели.

Возглавляет список американский миллиардер Илон Маск. Также в него входят бывший президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Напомним, Илон Маск предложил план мирного урегулирования украинского конфликта, который предполагал признание Крыма российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, проведение повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН. По плану Маска Украина должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством.

В то же время Дональд Трамп неоднократно положительно оценивал действия Владимира Путина. Так, он заявил, что Путин оказался умнее Байдена в ситуации с Украиной.

Журналист Такер Карлсон критиковал антироссийскую политику США, а Сильвио Берлускони открыто одобрял политику России, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не собирается прекращать контакты с российским лидером Владимиром Путиным из-за специальной военной операции России на Украине. По словам Шредера, критика в немецких политических кругах и угрозы введения персональных санкций никак не повлияют на это решение.