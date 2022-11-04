Посол Антонов заявил, что русофобский консенсус в США сохранится вне зависимости от выборов в конгресс

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о русофобском консенсусе в США. Фото: Евгения ГУСЕВА

Независимо от результатов промежуточных выборов в конгрессе США сохранится «русофобский консенсус». Об этом в четверг 3 ноября сказал посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что Россия готова к возобновлениям контактов по любой линии с условием, что это будет сделано на равноправной основе.

«На сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», - заявил Антонов, объяснив, что это мешает и парламентским связям в любых проявлениях.

Тем временем обозреватель издания Business Insider Келси Вламис составил список влиятельных фигур Запада, которые поддерживают Россию. В топ сторонников Москвы вошли политики, бизнесмены и общественные деятели. Возглавляет список американский миллиардер Илон Маск. Также в него входят бывший президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Также сообщалось, что G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть. Предельную цену на нефть из Российской Федерации планируется установить в конце ноября 2022 года.