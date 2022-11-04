Посол Антонов рассказал, что сотрудники Госдепа США принимают российских дипломатов на скамейке около здания ведомства

Посол России в США Антонов рассказал, что сотрудники Госдепа принимают дипломатов от РФ "в парке на скамеечке". Фото: REUTERS

Сотрудники Госдепа США отказываются принимать российских дипломатов, а если принимают, то делают это на скамейке около здания ведомства. Об этом заявил в четверг 3 ноября посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Вообще, контактов по сути дела нет. Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы, или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома. Наших дипломатов не принимают, в отличие от американских дипломатов в Москве», - цитирует Антонова РИА Новости.

Дипломат назвал такую позицию американских коллег неприемлемым и добавил, что взаимодействие с ними происходит в основном по переписке.

Также Антонов допустил, что русофобский консенсус в США сохранится вне зависимости от выборов в конгресс. Дипломат рассказал, что в конгрессе США сформировался мешающий контактам по любой линии консенсус о «токсичности русских».

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в ОАЭ на встречу с шейхом Аль Нахайяном.