Guardian рассказала, когда Западу придется договариваться с Россией. Фото: REUTERS

Запад будет вынужден пойти на переговоры с Россией в случае ухудшения экономической ситуации в Европе и наступления рецессии в США. Об этом в четверг 3 ноября пишет Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми», - пишет издание.

Ранее инвестиционный стратег Веревкин заявил, что финансовая система США затрещит по швам при пятипроцентной ставке. Эксперт допустил крах финансовой системы США при ужесточении политики и повышении ставок.

Тем временем в Египте опасаются массовых беспорядков из-за падения курса национальной валюты. Египетский фунт продолжает рекордно дешеветь.

Ранее сообщалось, что Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна.