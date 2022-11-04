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НовостиПолитика4 ноября 2022 2:22

Командир отряда «Крым» допустил, что украинские военные идут на задания под воздействием наркотических веществ

Российский военнослужащий рассказал, как подразделения ВСУ идут прямо под артиллерийский огонь
Мария ПАВЛОВА
Российский военнослужащий допустил, что солдаты ВСУ употребляют психотропные вещества.

Российский военнослужащий допустил, что солдаты ВСУ употребляют психотропные вещества.

Фото: REUTERS

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» допустил, что украинские военные отправляются на задания, находясь под воздействием изменяющих сознание препаратов. Такие выводы российский военнослужащий с позывным «Бонд» сделал, исходя из того, как вели себя украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожской области.

«У них (украинских военных) фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», - цитирует «Бонда» РИА Новости.

Тем временем в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет об Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.