Командир отряда «Крым» допустил, что украинские военные идут на задания под воздействием наркотических веществ

Российский военнослужащий допустил, что солдаты ВСУ употребляют психотропные вещества. Фото: REUTERS

Командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» допустил, что украинские военные отправляются на задания, находясь под воздействием изменяющих сознание препаратов. Такие выводы российский военнослужащий с позывным «Бонд» сделал, исходя из того, как вели себя украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожской области.

«У них (украинских военных) фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», - цитирует «Бонда» РИА Новости.

Тем временем в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идет об Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.

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