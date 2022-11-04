МАГАТЭ провело вторую ротацию экспертов на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело вторую ротацию своих экспертов, которые находятся на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что на ядерный объект прибыли четыре сотрудника агентства, которые сменят аналогичное число людей, находившихся на территории Запорожской АЭС четыре недели.

Первая ротация была проведена 7 октября. Тогда численность экспертов МАГАТЭ увеличили с двух до четырех человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил на встрече секретарей совбезов стран СНГ о предотвращении спецслужбами РФ теракта на Запорожской АЭС.

Напомним, инспекторы МАГАТЭ завершили проверки на объектах энергетики Украины, не обнаружив там признаков готовящейся провокации с применением "грязной бомбы". Об этом говорится в отчете агентства.