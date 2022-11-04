Глава Банка Англии заявил, что Британию отделяли часы от финансового Армагеддона

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Всего несколько часов отделяли Британию от финансового Армагеддона, но действия Банка Англии помогли его предотвратить. Об этом заявил в эфире Channel 4 глава регулятора Эндрю Бейли.

К хаосу привела экономическая реформа, проведенная премьер-министром Лиз Трасс, которая вскоре после этого ушла в отставку. В момент нестабильности на основных рынках Банк Англии стал активно скупать гособлигации, потратив на это порядка 21,5 млрд долларов.

"В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах", - уточнил Бейли, отвечая на вопрос, сколько времени на тот момент оставалось до масштабного обвала рынка.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 октября 2022 года премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не в состоянии справиться со своей задачей.

По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".

Напомним, обозреватель Том Мактаг заявил, что Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны. Он назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра. Причиной такого эпитета стал отказ главы правительства от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника.