Индейцы навахо призвали власти США направить на нужды племен хотя бы часть помощи Украине

Индейцы навахо просят власти США поддерживать не только Киев, но и местные племена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез прокомментировал инициативу Конгресса Соединенных Штатов о выделении 50 млрд долларов на военную помощь Украине. В беседе с РИА Новости он призвал Вашингтон направить хотя бы часть этих средств на нужды племен.

Джонатан Нез уточнил, что одобряет поддержку других стран, но у собственного населения тоже есть потребности.

"Некоторые из этих ресурсов могут быть использованы прямо здесь, в США, для удовлетворения нужд племенных общин", - подчеркнул Нез.

По его словам, индейцы навахо всегда поддерживали демократию и помогали Вашингтону распространять ее по всему миру, направляя своих бойцов в американскую армию и добывая на своих землях уран, который необходим для военных нужд страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что конгресс США планирует до января 2023 года принять закон о предоставлении помощи Киеву на сумму до 50 миллиардов долларов. Конгрессмены предполагают, что такой суммы "должно хватить на весь следующий год".

Напомним, в середине октября объявлено, что Соединенные Штаты передадут Украине боеприпасы, в том числе к ракетным установкам HIMARS. Это будет сделано в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов. Также Киев получит 5 тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и 2 млн патронов.