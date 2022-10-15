В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет американской военной помощи Украине

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет американской военной помощи США. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты передадут Украине боеприпасы, в том числе к ракетным установкам HIMARS. Это будет сделано в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов. Об этом информирует Пентагон в субботу 15 октября.

«Дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тыс 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тыс 155 единиц систем дистационного противотанкового минирования», - перечисляет американское военное ведомство позиции, которые вошли в новый пакет помощи Вашингтона Киеву.

Также Украина получит 5 тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и 2 млн патронов, добавили в минобороны США.

Напомним, в пятницу 14 октября президент США Джо Байден уполномочил госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов. Украина получит «оборонные позиции и услуги, а также обучение», сказано в документе.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.

Тем временем аналитики назвали три причины экономических трудностей США.