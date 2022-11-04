Зеленский допустил замедление принятия решений после выборов в Конгресс США

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Результаты промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые запланированы на 8 ноября 2022 года, могут замедлить принятия двусторонних решений по Украине. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Pais.

Зеленский выразил уверенность, что политические перемены в США не затронут отношение американского общества к поддержке Киева, которое, по его оценке, выбирает "демократию, свободу, международное и гуманитарное право".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент резервации Навахо-Нейшен Джонатан Нез прокомментировал инициативу Конгресса Соединенных Штатов о выделении 50 млрд долларов на военную помощь Украине, призвав направить хотя бы часть средств на поддержку племен.

Напомним, гендиректор издания Дмитрий Саймс National Interest выразил мнение, что Украина не продержится даже месяц без военной помощи со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Он также назвал ошибкой решение Байдена предоставить Киеву право вето на соглашения Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту.