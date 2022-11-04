Президент Раиси ответил на обещание Байдена "освободить" Иран

Эбрахим Раиси Фото: REUTERS

Президент республики Эбрахим Раиси прокомментировал слова американского лидера Джозефа Байдена, который пообещал избирателям вскоре "освободить" Иран. Слова главы государства приводит IRNA.

"Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен", - подчеркнул Раиси.

Президент Ирана добавил, что страна не собирается становиться "дойной коровой" Соединенных Штатов и продолжит бороться с "мировым высокомерием", которое столь явно демонстрируют в Белом доме.

Напомним, Джозеф Байден заявил, что Вашингтон в скором времени "освободит Иран", отметив при этом, что жители этой страны "освободят сами себя".

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям в королевстве.