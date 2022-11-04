Путин заявил о необходимости эвакуировать гражданское населения Херсона из наиболее опасной зоны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин завил о необходимости эвакуировать гражданское населения Херсона из наиболее опасной зоны, отметив, что надо гражданское население нужно вывезти из зоны боевых действий, и оно не должно страдать.

«Сейчас конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий … Гражданское население не должно страдать», - заявил российский лидер в пятницу, 4 ноября, в ходе своего общения с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

Напомним, 13 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой помочь с выездом гражданского населения в другие российские регионы, указав на участившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры, а 19 октября в администрации города Алешки сообщила о начале организованного перемещения жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.