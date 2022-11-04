Daily Beast: американский наемник погиб на Украине при артобстреле

Американский наемник погиб на Украине при артобстреле Фото: REUTERS

Наемник из Соединенных Штатов Скайлер Джеймс Греггс погиб на северо-востоке Украины в ходе артиллерийского обстрела, рассказали отец погибшего и представители украинской армии.

По информации Daily Beast, гражданин США погиб в конце октября, когда бойцы Интернационального легиона попали под артобстрел. Кроме того, в результате атаки несколько наемников получили ранения.

Как уточняет издание, 23-летний наемник вступил в состав Интернационального легиона в апреле 2022. После этого он был отправлен на передовую в Харьков, при этом американец не имел опыта ведения боевых действий, а его обучение было непродолжительным.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года.

В октябре этого года стало известно о гибели американского наемника в Донбассе.