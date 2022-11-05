Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России против героизации нацизма Фото: REUTERS

Третий комитет Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) принял проект резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом говорится в сообщении МИД России в Telegram-канале.

Российский проект называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" . Отмечается, что в поддержку документа проголосовали 105 стран, против - 52 государства, 15 - воздержались.

В разработке данного документа принимали участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Куба, Лаос, Пакистан, Сирия, ЮАР и другие.

Теперь, согласно принятой резолюции, странам рекомендуется принять меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования", чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим. По его словам, "чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты". Также глава государства отмечал, что Россия будет противостоять попыткам Запада переписать историю.