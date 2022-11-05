Перед пожаром в ночном клубе "Полигон" в Костроме завязалась массовая драка

Пожар в Костроме Фото: Предоставлено очевидцами

Массовая драка предшествовала пожару в ночном клубе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ".

По данным журналистов, один из посетителей во время конфликта использовал пиротехнику (возможно, ракетницу), после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, число погибших во время пожара увеличилось до 15 человек. Несколько тел извлечены из-под завалов после обрушения кровли, другие задохнулись из-за сильного задымления.

Как ранее писал сайт KP.RU, по факту пожара в ночном клубе "Полигон", в результате которого погибли люди, прокуратурой Костромской области организована проверка. Специалисты также оценят эффективность превентивных мер, которые принимались для предотвращения возгораний и обеспечения безопасности находящихся в заведении людей.