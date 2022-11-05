Видео пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме появилось в сети

Пожар в Костроме Фото: Кадр видео

Видео пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 13 человек, появилось в сети.

На кадрах видно, что кровля здания охвачена открытым огнем на большой площади. На месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт KP.RU, по факту пожара в развлекательном заведении региональная прокуратура организовала проверку. В рамках мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе и действиям контрольно-надзорных органов.

Напомним, массовая драка предшествовала пожару в ночном клубе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. По данным журналистов, один из посетителей во время конфликта использовал пиротехнику, после чего скрылся с места происшествия.