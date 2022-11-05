Умер Петр Аксенов, бывший первый заместитель мэра Москвы

Петр Аксенов Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер Петр Аксенов, первый заместитель руководителя столичного Департамента строительства, занимавший пост первого заммэра Москвы с 2002 по 2007 годы. Ему было 76 лет.

О кончине Петра Аксенова сообщил телеграм-канал Московской торгово-промышленной палаты. Причина смерти не сообщается.

"Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", - говорится в тексте поста.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года. Окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Кандидат экономических наук. Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Александра Невского, Орденом Почета и Орденом Дружбы народов. На руководящих должностях в мэрии Москвы работал с 2000 по 2022 годы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в октябре на 79-м году жизни умер австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц.

Напомним, в октябре также умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли лесника в школе "Хогвартс" Рубеуса Хагрида в фильме "Гарри Поттер". Артист скончался в возрасте 72 лет в больнице неподалеку от своего дома в шотландском Ларберте.