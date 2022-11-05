The Sun: В Донбассе ликвидирован воевавший за Украину австралийский снайпер Фото: REUTERS

В Донбассе ликвидировали австралийского наемника Тревора Кьелдал, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

По информации The Sun, 40-летний мужчина снайпером получил ранения в июне 2022 года и уже в сентябре вернулся на фронт. Кьелдала убили в начале ноября, о точном месте ликвидации австралийца не сообщается.

Напомним, накануне стало известно, что наемник из Соединенных Штатов Скайлер Джеймс Греггс погиб на северо-востоке Украины в ходе артиллерийского обстрела. Мужчина аемник вступил в состав Интернационального легиона в апреле 2022. После этого он был отправлен на передовую в Харьков, при этом американец не имел опыта ведения боевых действий, а его обучение было непродолжительным.

Ранее сообщалось о гибели американского наемника в Донбассе.