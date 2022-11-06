Рогов сообщил, что Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС.

- Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы пока отключены, - рассказал он РИА Новости.

Рогов также уточнил, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосистеме. Радиационный фон на объекте в норме.

Летом на радио "Комсомольская правда" Рогов рассказал, что киевский режим, направляя свои силы на обстрел Запорожской атомной электростанции, преследует цель спровоцировать глобальную техногенную катастрофу.

А накануне член главного совета администрации Запорожской области заявлял, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку ВСУ к штурму атомной станции.