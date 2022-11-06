Дипломат Ульянов: Россия никогда не выступала против зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Россия никогда не выступала против создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Россия никогда не выступала против создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС и с сентября проводятся консультации с МАГАТЭ для выработки практических договоренностей, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене в социальной сети.

«Россия никогда не выступала против инициативы господина (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси относительно зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. С сентября мы проводим конструктивные консультации с МАГАТЭ для выработки соответствующих практических договоренностей», - сообщил на своей странице в Twitter дипломат.

При этом Ульянов заявил о «многочисленных фейках в публичном пространстве по данной теме».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в ходе которой обсуждалась ситуация с безопасностью Запорожской АЭС из-за регулярных массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, что 4 ноября была проведена уже вторая ротация экспертов международного агентства, постоянно находящихся на территории атомной электростанции.