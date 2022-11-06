Киевлянам рекомендуют делать запасы жизненно необходимых лекарств

Киевские власти призывали жителей умеренно потреблять электричество. Фото: REUTERS

В Киеве в городских аптеках появились предупреждения о необходимости делать запасы жизненно необходимых лекарств в связи с отключениями электроэнергии, об этом сообщили в Telegram-канале украинского интернет-издания «Страна.ua”.

“В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов”, - заявило издание.

Для подтверждения журналисты опубликовали фотографию объявления в одной из аптек украинской столицы.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в ночь на 20 октября в Киеве и Киевской области начались веерные отключения электричества. Киевские власти призывали жителей умеренно потреблять электричество.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко говорил, что часть украинской столицы обесточена и возникли проблемы с водоснабжением. Компания «Укрзализныця» сообщала, что была обесточена часть железнодорожных веток страны в связи с чем на маршруты вышли тепловозы.