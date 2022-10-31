В офисе Зеленского заявили об экстренном отключении электроэнергии на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что в связи с ударами, нанесенными по критической инфраструктуре, вводятся экстренные отключения электроэнергии в стране.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», - написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко, который уточнил, что массированные удары были нанесены по объектам энергосистемы в ряде украинских областей.

Напомним, сегодня, 31 октября, во всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах по объекту критической инфраструктуры города, с аналогичным заявлением о своем городе выступил и мэр Киева Виталий Кличко указав также, что часть украинской столицы обесточена, а также отметив проблемы с водоснабжением. Кроме того, компания «Укрзализныця» сообщила, что обесточена часть железнодорожных веток Украины, поэтому на маршруты вышли тепловозы.