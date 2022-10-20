В Киеве и области начались веерные отключения электроэнергии

В Киеве и области начались веерные отключения электричества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Киеве и Киевской области в ночь на четверг 20 октября начались веерные отключения электричества. Об этом сообщает компания «Киевские электросети». В социальных сетях компания разместила сообщение о том, что во избежание аварий электроэнергия отключается с 23.34 среды, 19 октября.

Сообщается, что предполагаемое время отключения для каждого клиента будет не более четырех часов, но может повториться еще через четыре часа.

Ведомство призвало жителей региона умеренно потреблять электричество, а бизнес-клиентов попросили ограничить внешнее освещение фасадов офисов, торговых центров и ресторанов.

Отключения начались раньше, чем было предварительно объявлено.

Напомним, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее объявил, что временные отключения электричества во всех регионах Украины произойдут в четверг, 20 октября 2022 года. Также Тимошенко объявил об ограничении использования уличного освещения в украинских городах с 20 октября.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической энергетической инфраструктуры Украины и попросил украинцев с утра четверга максимально сократить потребление электричества.

Ранее в Киеве сообщили о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины. Об этом заявил глава центра исследования энергетики Александр Харченко.