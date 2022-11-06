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НовостиПолитика6 ноября 2022 14:07

Минобороны России заявило об уничтожении до 200 украинских военных на купянском направлении

Уничтожена также украинская техника
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России заявило об уничтожении до 200 украинских военных на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 200 украинских военных на купянском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 ноября, заявили, что на купянском направлении в течение суток Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад до 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также была уничтожена украинская техника.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации также сказали об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, а также уничтожении склада с 120 ракетами HIMARS. Кроме того, уничтожены были 250 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Смерч» и две транспортно - заряжающие машины ВСУ.