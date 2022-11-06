Минобороны России заявило об уничтожении до 200 украинских военных на купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 ноября, заявили, что на купянском направлении в течение суток Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад до 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также была уничтожена украинская техника.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации также сказали об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, а также уничтожении склада с 120 ракетами HIMARS. Кроме того, уничтожены были 250 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Смерч» и две транспортно - заряжающие машины ВСУ.