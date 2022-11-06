Французский политик Филиппо заявил, что США "устали" от Зеленского и призывают его к мирным переговорам Фото: REUTERS

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Соединенные Штаты "устали" от президента Украины Владимира Зеленского и призывают его к мирным переговорам с Россией. Свое мнение он опубликовал в Twitter.

"Правительство США устало от #Зеленского и просит его вести переговоры с Россией! Когда США перестанет нуждаться в своей марионетке, они, как всегда, избавятся от нее!", - пишет политик.

США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.

При этом, правительство США во главе с президентом Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией, отмечает Washington Post.