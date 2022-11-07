New York Times: Twitter не будет вводить платную верификацию до промежуточных выборов в США Фото: REUTERS

Американская компания Twitter решила не вводить плату за подтверждение подлинности учетной записи в своей одноименной социальной сети до промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые должный пройти 8 ноября 2022 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

В публикации отмечается, что некоторые сотрудники Twitter в служебной переписке выразили обеспокоенность тем, что значительное число пользователей будет иметь возможность приобрести значок верификации и распространять недостоверную информацию накануне выборов.

- Мы приняли решение перенести запуск (платной верификации) на 9 ноября, после выборов, - приводит издание слова одного из ответственных за работу над данным проектом работников.

Накануне телекомпания CNN сообщала, что в Twitter после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском начались сокращения сотрудников. При этом отмечается, что пока говорить о масштабах сокращений рано.

Сам же Маск заявлял, что купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter ради сохранения площадки, на которой можно "в здоровой" манере обсуждать самые разные вопросы.