Bloomberg: Twitter пытается вернуть часть сотрудников из-за увольнений по "ошибке" Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter, купленная в октябре 2022 года миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, указывая на то, что те были сокращены по «ошибке». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке», - сообщает издание, ссылаясь на заиления, сделанные близкими к сокращениям собеседниками.

Как отмечается, часть бывших сотрудников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение принимали до осознания опыта работы, а также способностей работника.

Напомним, ранее стало известно о том, что после приобретения Twitter Иллоном Маском, в компании начались сокращения сотрудников. Сообщалось, что новый владелец социальной чети сократить примерно 3,7 тысячи рабочих мест, что составляет половину общей численности сотрудников. Как писал сайт KP.RU, накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к Илону Маску с призывом соблюдать права человека в компании.