Ксения Собчак вернулась в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев ее перехода через границу в Псковской области.

«Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией», - приводит издание заявление одного из собеседников агентства, который отметил, что Собчак сопровождал ее супруг - Константина Богомолова.

Напомним, Собчак покинула Россию 26 октября 2022 года на фоне сообщений об аресте коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, которого арестовали до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» 11 млн рублей. Сама Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. Кроме того, сообщалось, что в загородном доме телеведущей прошел обыск. Позже про скорое возвращение телеведущей в Россию заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.