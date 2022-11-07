В Европе счета за потребленную энергию бьют рекорды

Власти ЕС на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергию обещают израсходовать более 550 миллиардов евро Фото: REUTERS

В Европе счета за потребленную домохозяйствами энергию рекордно повысились и это несмотря на оказываемую властями финансовую поддержку жителям, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В статье издания приводятся данные энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, согласно которым средняя розничная цена на газ в Европейском Союзе и Великобритании в октябре увеличилась в два раза, чем за аналогичный месяц 2021 года, и составляет 18 евроцентов за киловат-час. Электроэнергия выросла в цене на 67% и теперь домохозяйства оплачивают 36 евроцентов за киловатт-час.

Как отмечается, в Дублине стоимость электроэнергии в октябре увеличилась на 44%, а в Риме рост средней цены на газ составил 97%.

При этом власти ЕС на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергию обещают израсходовать более 550 миллиардов евро.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, энергетический кризис в Европе может продлиться и до конца следующего года, так как регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.

Рост цен на энергоносители увеличит стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.