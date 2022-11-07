Президент Индонезии Видодо сомневается в приезде Путина на саммит G20 Фото: REUTERS

Президент Индонезии Джоко Видодо сомневается, что глава российского государства Владимир Путин приедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 15-16 ноября 2022 на острове Бали.

Как передает газета Financial Times, «у Видодо «сильное ощущение», что Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе». Вместе с тем индонезийский лидер напомнил о действующем приглашении России на саммит и отметил желание Джакарты обеспечить диалог между государствами.

По словам Видодо, G20 «не должен стать политическим форумом, а должен быть посвящен экономике и развитию».

В октябре предполагалось, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20 на Бали. МИД Индонезии подтвердил, что приглашение на саммит отправлено лидерам обеих стран.

Позже Джакарта заявила о готовности провести все двусторонние встречи на саммите G20, в том числе и встречу российского лидера с президентом США Джо Байденом.