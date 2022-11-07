Путин призвал внимательно относиться к поддержке мобилизованных на всех уровнях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал органы власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным, где бы они ни находились: на полигонах, в зоне боевых действий. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

"Внимание нужно проявлять ко всем (мобилизованным), где бы они ни находились", - подчеркнул президент.

В рамках встречи Владимир Путин заявил, что планирует лично встретиться с гражданами для того, чтобы обсудить, как обстоит ситуация с выплатой мобилизованным.

Президент также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных и отметил важность сбора "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

Напомним, 3 ноября 2022 года, Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.