Еврокомиссия надеется на снижение рекордной инфляции в ЕС

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в ЕС резко ускорилась с 9,9% в сентябре до 10,7% по итогам октября Фото: Shutterstock

Еврокомиссия надеется на снижение рекордной инфляции, об этом по прибытии заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на совете министров финансов Европейского Союза.

“Что касается инфляции, мы надеемся, что она пойдет на снижение - во-первых, потому, что цены на энергию прошли пик, а также мы приняли ряд точечных мер… чтобы обеспечить снижение цен на энергию. Кроме того, Европейский центральный банк делает свою работу", - пояснил еврочиновник.

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в ЕС резко ускорилась с 9,9% в сентябре до 10,7% по итогам октября.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, антироссийские санкции ударили по Западу. В феврале 2022 года показатель годовой инфляции в еврозоне вырос до 5,8%. Европейцы к такому не привыкли, еще недавно инфляция у них была на уровне 1-1,5%.

По данным Американского бюро статистики, по итогам сентября базовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Среди ее основных причин называют демографические сложности, деглобализацию и недостаток вложений в энергетику.