Северная Корея отрицает поставки оружия России

Северная Корея заявила, что не поставляет России оружие. На фото: лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Северная Корея заявила, что не поставляет вооружения Российской Федерации. Об этом пишет во вторник 8 ноября агентство Reuters.

«Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было «оружейных соглашений» с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем», - цитирует Reuters заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи.

В документе также говорится, что КНДР считает слухи о поставках вооружений в Россию «попыткой запятнать репутацию» Северной Кореи со стороны США.

Напомним, Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что Северная Корея якобы поставляет Москве «значительное число» артиллерийских снарядов для дальнейшего использования в рамках специальной военной операции на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения данных боеприпасов.

Ранее Северная и Южная Кореи обменялись ракетными залпами. Почему прямое столкновение двух Корей грозит миру катастрофой, читайте здесь на KP.RU.