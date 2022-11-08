Сенатор Пушков назвал высоким уровень общественного самообмана на Украине

Пушков заявил, что украинцы "живут в мифе". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Украине высок уровень общественного самообмана. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает», - написал он в Telegram в понедельник 7 ноября.

Пушков привел в качестве аргумента статистику прошлых лет.

«В 2014-ом году большинство там также было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло 9 лет - и что? Результат прямо противоположный. Причем он был противоположным и до начала военных действий», - отметил он.

Российский сенатор напомнил, что Украина все эти годы теряла российский рынок, снижала производство и увеличивала траты.

«Но большинство жителей Украины предпочитают по-прежнему предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза. Жизнь в мифе предпочтительней», - резюмировал сенатор.

Ранее Алексей Пушков высказался об экс-премьере Великобритании, заявив, что Борис Джонсон является хладнокровным политиком, которому удается скрываться за «образом лохматого увальня».

Тем временем над Украиной кружат целые эскадрильи НЛО.