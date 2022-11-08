В Техасе неизвестный напал на сенатора-республиканца Круза с банкой

В Америке неизвестный напал на сенатора с банкой пива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нападение на сенатора-республиканца Теда Круза совершил неизвестный во время публичного мероприятия в Хьюстоне. Мужчина бросил в политика банку из-под пива. Сообщается, что «ападавший арестован.

"Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи», - цитирует РИА Новости сообщение департамента полиции Хьюстона.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь политику не понадобилась. Также сообщается, что подозреваемый в нападении на сенатора арестован.

Тем временем американист Домрин сделал вывод, что победа республиканцев на выборах в конгресс США будет «ударом под дых» действующему президенту США Джо Байдену, а американист Рогулев считает, что конгрессмены США объявят Байдену импичмент после выборов в ноябре.

Зарубежные СМИ также пишут, что день выборов в конгресс грозит стать самым мрачным в президентстве Байдена.